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При возгорании на строительной площадке жилого комплекса "НАЗАРЕ" на востоке Москвы никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба девелопера "Мангазея".

По данным девелопера, огонь охватил элементы опалубки на верхнем этаже четвертого корпуса. На месте ЧП работают 7 пожарных расчетов.

Ситуацию контролируют профильные службы. Специалисты устанавливают причины пожара и выясняют обстоятельства произошедшего, девелоперская компания оказывает им необходимое содействие.

В компании подчеркнули, что безопасность людей на строительной площадке остается ее безусловным приоритетом.

О пожаре на Открытом шоссе рядом со станцией метро "Бульвар Рокоссовского" стало известно вечером 16 ноября. Очевидцы сообщали, что сверху падали металлические обломки, а рабочие могли оставаться внутри и не иметь возможности самостоятельно выбраться.

Позднее МЧС сообщило о локализации возгорания строительных материалов на крыше.

