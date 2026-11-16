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Неконтролируемый прием антибиотиков может привести к устойчивости бактерий. Об этом в беседе с RT рассказала врач Ольга Уланкина.

По ее словам, при вирусной инфекции антибиотики не только бесполезны, но и ускоряют появление устойчивых штаммов бактерий, что может усложнить лечение гораздо более тяжелых заболеваний в будущем.

При этом специалист дала ряд советов по эффективной защите организма в период всплеска респираторных инфекций. Фундаментом всего является ежегодная прививка от гриппа, которую лучше поставить за несколько недель до начала эпидемиологического сезона. В таком случае поствакцинальный иммунитет успеет сформироваться.

"В первую очередь она нужна людям старше 60 лет, маленьким детям, беременным и пациентам с хроническими патологиями. К неспецифическим мерам относятся регулярное мытье рук, проветривание помещений, а в период эпидемий – обработка поверхностей антисептиками и ношение маски в людных местах", – пояснила Уланкина.

Врач обратила внимание, что многие люди при первых признаках простуды продолжают ходить на работу, водить детей в школу и ездить в общественном транспорте. Это не только подрывает здоровье заболевшего, но и делает его рассадником инфекции для окружающих. Она напомнила, что концентрация вируса в дыхательных путях достигает максимума в первые 2–3 суток и появление такого человека может запустить цепную реакцию заболеваемости.

"Детей с малейшими признаками простуды отправлять в сад или школу категорически нельзя", – подчеркнула специалист.

При появлении первых признаков недомогания Уланкина порекомендовала предупредить руководство на работе о пропуске и обратиться к доктору. Она добавила, что в первые дни протекания болезни лечение направлено не на уничтожение вирусной инфекции, а на облегчение симптомов заболевания.

"При повышении температуры выше 38–38,5 градуса или плохой переносимости жара применяются жаропонижающие на основе парацетамола или ибупрофена строго в возрастной дозировке и не чаще указанного в инструкции интервала. Заложенность носа облегчают солевые растворы для промывания, а при сильном насморке – сосудосуживающие капли, которые не стоит использовать дольше 3–5 дней подряд", – уточнила специалист.

При боли в горле рекомендуется полоскать его антисептическими растворами, использовать рассасывающиеся таблетки или спреи. Помимо этого, важно соблюдать покой и много пить воды, заключила Уланкина.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что основной всплеск заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в России ожидается во второй половине января. При этом в отдельных регионах эпидемические пороги могут быть превышены еще до конца декабря. Он также рекомендовал заболевшим использовать средства защиты, чтобы снизить риск передачи инфекции окружающим.