Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Въездной туризм в Россию в ближайшие годы будет увеличиваться, все больше государств интересуется поездками в страну. Об этом в интервью РИА Новости на полях форума "Сделано в России" сообщил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

По его словам, туризм сейчас является одним из ключевых трендов развития отечественного экспорта. Самый большой поток иностранцев идет из Китая, также наблюдается рост туристов из всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Смелов напомнил, что недавно в Россию приезжал министр Малайзии по туризму. Кроме того, интерес в этой сфере проявляют Филиппины и Индонезия.

"Те страны, которые никогда с нами не сотрудничали в области туризма, сейчас проявляют очень сильный интерес. И постепенно поток наращивается. При этом китайский поток не уменьшается, а новый прибавляется. Поэтому, безусловно, туризм будет развиваться как и на экспорт, так и внутри (России. – Прим. ред.)", – подчеркнул глава ЦСР.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября.

Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщил о намерении увеличить число авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне увеличения потока туристов. Глава ведомства подчеркнул, что Египет всегда рад российским туристам и высоко ценит их доверие к туристическим возможностям, которые предоставляют местные курорты и направления.