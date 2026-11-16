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Участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Тверской области Борис Гулин скончался в возрасте 99 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор области Виталий Королев выразил соболезнования родным и близким ветерана. Он назвал уход Гулина невосполнимой утратой для региона и отметил его боевые заслуги и преданное служение Родине.

Гулин родился в деревне Рязаново Калининского района и прожил там всю жизнь. Во время Великой Отечественной войны он служил в составе 210-го авиакорпуса, прошел через Литву и Польшу до Восточной Пруссии, участвовал в форсировании Немана. День Победы Гулин встретил в Кенигсберге.

Он был награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За боевые заслуги". В 2025 году ему присвоили звание почетного гражданина Тверской области.

