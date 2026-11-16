Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Рекламные объявления, которые совпадают с интересами владельцев смартфонов, появляются благодаря анализу пользовательских данных и прогнозирующим алгоритмам, а не из-за постоянного прослушивания разговоров. Об этом сообщает Hi-Tech Mail со ссылкой на эксперта по продукту отдела развития экосистемы Павла Ремизова.

Он обратил внимание, что для рекламных платформ важны не только действия конкретного пользователя, но и его связи с другими людьми. Например, после разговора об отпуске или корме для собаки человек может увидеть соответствующие объявления, хотя сам ничего не искал. Достаточно, чтобы его собеседник ранее интересовался такими товарами или услугами в интернете.

Если устройства регулярно оказываются рядом или используют одну сеть Wi-Fi, система может связать их владельцев и предположить, что их интересы совпадают. Именно так, по словам Ремизова, возникает эффект рекламы, будто бы подобранной по содержанию частного разговора.

При этом современные телефоны могут получать широкий набор сведений о собственном состоянии и окружающей среде благодаря встроенным датчикам. Часть этой информации нужна для функционирования самого устройства и обрабатывается непосредственно на нем, поэтому не покидает его пределы.

Среди данных, которые могут передаваться за пределы телефона, Ремизов выделил несколько типов. В частности, технические показатели и данные об окружении: координаты пользователя, доступные точки Wi-Fi и ближайшие вышки сотовой связи.

Показатели гироскопа и акселерометра помогают определить характер движения – например, идет ли человек пешком или передвигается на автомобиле. К этой же категории относятся сведения об уровне заряда аккумулятора.

Ко второй группе относятся идентификаторы и характеристики гаджета. Среди них – рекламный ID, разрешение экрана, установленная операционная система и перечень приложений. Третья категория охватывает поведение владельца – какие программы он запускает, в какие часы и с какой периодичностью.

Для защиты конфиденциальности эксперт посоветовал периодически проверять, какие разрешения получили установленные программы. Доступ к функциям телефона стоит оставлять только тем приложениям, которым они действительно нужны.

Например, навигатору или сервису доставки необходимо знать местоположение пользователя, но постоянный доступ к геолокации им не обязателен – достаточно разрешения на время работы программы.

Иная ситуация с приложениями, функциональность которых не предполагает обращения к личным данным. Если калькулятор, фонарик или простая игра запрашивают доступ к микрофону, контактам либо точной геолокации, Ремизов рекомендует отозвать такие разрешения или вовсе удалить программу.

Ранее в "Яндексе" заявили, что не выявили ни одного случая удаленного взлома умных колонок. В компании подчеркнули, что управление устройствами доступно только через подтвержденный аккаунт владельца, а передача данных защищена многоуровневым шифрованием.

Кроме того, специалисты регулярно обновляют программное обеспечение, совершенствуют защиту учетных записей и используют алгоритмы машинного обучения для обнаружения подозрительной активности.

