Фото: кадр из фильма "Скрудж"; режиссер – Тай Уэст; производство – Black Label Media, Domain Entertainment II, IN.2 Film

Картина "Скрудж", в которой одну из главных ролей исполнил актер Джонни Депп, заняла первое место в мировом прокате. За первые дни показов она принесла 42 миллиона долларов, сообщил журнал Variety.

В Северной Америке лента заработала 19 миллионов долларов, а за ее пределами – 23 миллиона. Всего показы прошли в 63 странах.

Режиссером выступил Тай Уэст, бюджет фильма составил 38 миллионов долларов. В основу сценария легла повесть Чарльза Диккенса "Рождественская песнь".

По данным издания, публика приняла картину положительно. Около 51% опрошенных зрителей назвали участие Деппа в фильме главной причиной, побудившей их пойти в кинотеатр.

Ранее кинокомпания Paramount Primal запустила разработку ремейка фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов" о Фредди Крюгере. Детали сюжета не раскрываются, однако известно, что авторы намерены отталкиваться от оригинального сценария Уэса Крэйвена, написанного в 1984 году.