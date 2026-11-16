Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сокращение стихов русских классиков в школьных пособиях абсолютно недопустимо. Об этом заявил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов, комментируя ситуацию с учебников для третьеклассников с вырезанными строками из "Зимнего вечера" Александра Пушкина.

"Наша задача – передать детям наследие в его подлинном виде", – подчеркнул министр.

Заявление прозвучало после обсуждения учебника для третьего класса, в котором стихотворение Александра Пушкина "Зимний вечер" опубликовали без четверостишия со строкой "Выпьем, добрая подружка".

Исчезновение из учебника пушкинского четверостишия со словами "Выпьем, добрая подружка" вызвало бурную реакцию общественности. В "Просвещении" такое изменение стиха объяснили требованиями педагогической экспертизы и законодательными ограничениями на распространение среди детей информации, способной побудить их к употреблению алкоголя.

Советник президента Елена Ямпольская ранее отметила, что произведение не входит в программу третьего класса и изучается в пятом. При этом причины исключения четверостишия из конкретного пособия она назвать не смогла, поскольку не изучала эту серию.