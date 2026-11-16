Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд заключил под стражу 38-летнего мужчину, обвиняемого в поджоге двери квартиры бывшей жены на улице Полбина в Москве, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мужчине, который раньше был судим, предъявили обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

По данным прокуратуры, днем 14 ноября на восьмом этаже дома на улице Полбина обвиняемый из личной неприязни поджег дверь приквартирного холла. Это создало угрозу жизни как потерпевших, так и остальных жильцов.

В результате пожара пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Им оказана медицинская помощь.

Обвиняемый признался, что приходил к бывшей жене, но отказался давать показания об обстоятельствах поджога. Он заявил, что преступления не совершал.

Ранее сообщалось, что в ходе инцидента обгорели стены и двери шести квартир, возникло сильное задымление. Пострадавшие были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Расследование уголовного дела взял на контроль Следственный комитет России.

