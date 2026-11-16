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В ООН устали от обсуждения украинской темы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западного дипломата, прокомментировавшего возможную победу представителей России на выборах на руководящие должности в Международном союзе электросвязи (МСЭ).

По словам собеседника агентства, избрание российских представителей показало бы, что Москва возвращается к участию в многосторонних отношениях. Другой дипломат ООН, также пожелавший остаться анонимным, оценил шансы России занять места в руководящих органах МСЭ как высокие.

Он объяснил это тем, что некоторые государства восстанавливают торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с российской стороной и больше не хотят выступать против нее в ООН.

Избрание членов Совета и Радиорегламентарного комитета МСЭ осуществляется в ходе Полномочной конференции, которая служит высшим управляющим органом организации. Нынешняя конференция проходит в Дохе с 9 по 27 ноября, и РФ выдвинула своих кандидатов на должности в обоих указанных органах.

Ранее США отказались подписаться под антироссийским заявлением Украины, прозвучавшим перед заседанием Совбеза ООН по украинской тематике. Документ зачитали глава евродипломатии Кая Каллас и глава МИД Украины Андрей Сибига, а поддержали его лишь восемь стран – Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Великобритания. При этом ни одно государство Африки или Южной Америки к заявлению не присоединилось.