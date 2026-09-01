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01 сентября, 14:30

Политика

Путин призвал страны ООН повысить эффективность организации

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Странам – членам ООН необходимо принять меры для повышения эффективности организации. Об этом заявил Владимир Путин на саммите в формате ШОС+.

По словам главы государства, потенциал ООН раскрыт не полностью. Он подчеркнул, что важно приложить усилия для расширения представительства органов организации, в том числе в Совете безопасности, за счет стран Глобального Юга и Востока. Кроме того, необходимо адаптировать ООН к изменениям в глобальной политике и экономике.

Президент отметил, что Россию не все устраивает в деятельности организации. Однако ООН все же должна быть главным механизмом согласования разных позиций, а ее Устав – основным источником международного права.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в Бишкеке. На мероприятиях находятся представители 17 стран и 6 международных организаций. Путин прибыл в Киргизию 31 августа.

На встрече в формате ШОС+ присутствовал в том числе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В ходе своего выступления он заявил о необходимости немедленно прекратить огонь на Украине. По его словам, это помогло бы скорее начать переговоры и добиться мира в соответствии с Уставом организации.

Путин призвал сохранить за ООН роль главного механизма согласования интересов

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