В сервисе "Мосбилет" появилась возможность оплачивать покупки через СБП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи сервиса "Мосбилет" на портале mos.ru теперь могут оплачивать билеты на спектакли, выставки и другие культурные мероприятия через систему быстрых платежей (СБП), сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для покупок в веб-версии система выдает QR-код, который нужно сканировать в приложении банка. В мобильном приложении оплата через СБП упрощена – сразу появляется перечень банков для перевода. Кроме того, возможность оплаты банковской картой остается: достаточно указать ее номер и другие данные.

Также участники программы лояльности получают 10% от стоимости билетов в театры и кинопарк "Москино" в виде баллов "Мосбилета". Баллы можно использовать для оплаты до 20% стоимости новых покупок, включая премьерные и специальные показы.

Программа доступна владельцам полной или стандартной учетной записи на mos.ru. Чтобы присоединиться, нужно зайти на сайт сервиса, подобрать билеты, оплатить их любым удобным методом и подтвердить согласие с правилами программы лояльности.

Ранее сообщалось, что с помощью сервиса "Мосбилет" можно приобрести билеты в музеи, связанные с жизнью и творчеством известных деятелей культуры.

Например, жителей и гостей столицы пригласили посетить Музей Владимира Высоцкого. Изначально он возник как стихийный памятник, сооруженный почитателями у Театра на Таганке в день смерти поэта и актера. Сегодня это полноценный культурный центр с воссозданными гостиной, кухней и кабинетом.

