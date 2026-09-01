Подмосковные спасатели освободили палец ребенка от игрушечного колеса

Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

В подмосковной Балашихе работники 201-й пожарно-спасательной части ГКУ МО "Мособлпожспас" помогли ребенку 2021 года рождения, на пальце которого застряло колесо от игрушечной пожарной машины. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Инцидент произошел во время игры: малыш надел на палец отвалившееся колесо от автомобиля. Родители попытались снять деталь самостоятельно, но палец начал опухать, и они решили вызвать помощь. Семья нашла адрес ближайшей пожарно-спасательной части и приехала туда.

Специалисты сначала отвлекли плачущего ребенка и осмотрели руку. Обезопасив конечность, спасатели с помощью кольцереза аккуратно разрезали игрушечную деталь и освободили отекший палец.

"Чтобы сгладить неприятные впечатления, спасатели разрешили юному пожарному посидеть в кабине автоцистерны и показали оснащение отсеков – мальчик тут же забыл о пережитом", – рассказали в Мособлпожспасе.

Ранее в Дмитровском округе спасатели помогли мужчине и его коту, которые застряли на высокой сосне. Молодой человек забрался на дерево, чтобы снять питомца, однако сам слезть не смог из-за сломанных веток. С помощью трехколенной лестницы мужчину и кота вернули на землю, они не пострадали.