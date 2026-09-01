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01 сентября, 15:17

Общество

В России заработал контроль качества детских площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оборудование и покрытия для детских площадок с 1 сентября подпали под государственный контроль, следить за их качеством теперь будет Росстандарт, сообщает РИА Новости.

Механизм предусматривает поэтапное расширение перечня продукции. Полномочиями проводить госконтроль правительство наделило Росстандарт в начале августа.

С 1 сентября проверки также распространяются на автомобильное и судовое топливо, мазут, колесные транспортные средства и их компоненты, провода и шнуры, комплектующие для электроэнергетики, цемент и строительные смеси.

Кроме того, под контроль подпали пылесосы, паровые щетки и швабры, фены, стайлеры, приборы для укладки волос, электробигуди, аппараты для массажа тела, видеоигры и устройства для них.

С 2028 года перечень планируется дополнить углеводородными газами, авиационным топливом и аттракционами.

Ранее в Красносельском районе Москвы привели в порядок две детские площадки по адресам Малая Красносельская, дома 10/3 и 12, а также 6-й Красносельский переулок, дом 3. Было заменено покрытие, восстановлены газоны, установлены новые игровые комплексы, качели, горка и песочница, а рядом с площадками поставили скамейки.

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