Ролики ко Дню знаний и Дню города покажут на медиаэкранах в транспорте Москвы

Фото: mosmetro.ru

Более 34 тысяч медиаэкранов в московском метро, трамваях, автобусах и электробусах будут транслировать тематические ролики к 1 сентября и Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Эфир ко Дню знаний будет идти до 4 сентября. В программу вошли советы для родителей по борьбе со стрессом у ребенка, история эволюции школьной формы с ХIХ века, ролики о безопасном поведении в транспорте от Электробусика и Смешариков, а также викторина от Музея Победы.

С 4 по 11 сентября будут транслировать эфир ко Дню города. В него войдут подборка станций метрополитена с отсылками к Москве в интерьере, история праздника, сюжеты об основных столичных достопримечательностях.

В 2026-м учебный год начался для 17,5 миллиона школьников в более чем 38 тысячах школ страны. В их число также вошли 17 новых образовательных учреждений. При этом в первый класс отправились около 1,5 миллиона учащихся.

День города по распоряжению Сергея Собянина в этом году отметят 5 и 6 сентября. Москве исполнится 879 лет.