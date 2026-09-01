Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в среду, 2 сентября, из-за ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение распространяется на период с 09:00 до 21:00 2 сентября. Днем прогнозируется усиление юго-западного ветра, местами порывы достигнут 15 метров в секунду, отметили синоптики.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье.

Между тем сентябрь в столице ожидается теплее нормы. Однако осадков может выпасть больше обычного.

Согласно прогнозам синоптиков, температура превысит обычные значения на 0,5–1,5 градуса. Климатической нормой для первого месяца осени считается плюс 11,9 градуса.