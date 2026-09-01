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01 сентября, 14:12

Общество

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в среду, 2 сентября, из-за ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение распространяется на период с 09:00 до 21:00 2 сентября. Днем прогнозируется усиление юго-западного ветра, местами порывы достигнут 15 метров в секунду, отметили синоптики.

Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье.

Между тем сентябрь в столице ожидается теплее нормы. Однако осадков может выпасть больше обычного.

Согласно прогнозам синоптиков, температура превысит обычные значения на 0,5–1,5 градуса. Климатической нормой для первого месяца осени считается плюс 11,9 градуса.

Москвичей 1 сентября ждет температура до 26 градусов

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