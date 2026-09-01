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01 сентября, 13:48

Политика

Глава МИД ФРГ обратился к России из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль обратился к России после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на агентство DPA.

Дипломата спросили, опасается ли Берлин возможного ответа на планы возложить ответственность за инцидент на Москву. Вадефуль заявил, что Германия не будет реагировать чрезмерно, но ответит в случае нападения.

"Германию ничем не запугать, это и впредь будет оставаться основополагающей позицией нашей политики", – подчеркнул министр.

Он также добавил, что Россия должна знать, что Германия является стабилизирующей силой в Европе, которая всегда готова к переговорам.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что правительство страны завершает расследование инцидента и уже прорабатывает ответные меры. По его словам, реакция будет скоординирована с партнерами по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу.

В аэропорту Лейпцига в начале августа около украинского грузового самолета Ан-124 был обнаружен БПЛА со взрывателем. Из-за этого авиагавань приостановила полеты, а прибывающие самолеты перенаправила в другие города.

Следствие установило, что дрон нес около 800 граммов взрывчатого вещества. Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал случившееся гибридной атакой, а также допустил повторение таких акций в будущем.

Позже полиция Германии обнаружила еще один беспилотник в аэропорту Лейпцига. На месте происшествия также нашли некое вещество. По предварительным оценкам, это могло быть около 50 граммов высоковзрывчатого гексогена.

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