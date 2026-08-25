Die Welt: в районе аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили третий БПЛА

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Правоохранительные органы Германии обнаружили третий беспилотник после инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Die Welt.

По данным издания, на месте происшествия также нашли некое вещество. По предварительным оценкам, это может быть около 50 граммов высоковзрывчатого гексогена, который не сдетонировал. Причины случившегося выясняют эксперты.

Следствие склоняется к версии, что атака была совершена несколькими беспилотниками одновременно. Первый дрон нашли на территории аэропорта, второй, предположительно, столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. Его обломки пока не обнаружены.

В начале августа на летном поле в аэропорту Лейпцига около украинского грузового самолета Ан-124 был обнаружен БПЛА со взрывателем. Из-за этого авиагавань приостановила полеты, а прибывающие самолеты перенаправила в другие города.

Следствие установило, что БПЛА, обнаруженный в аэропорту, нес около 800 граммов взрывчатого вещества. Глава МВД Германии Александер Добриндт назвал случившееся гибридной атакой, а также допустил повторение таких акций в будущем.

