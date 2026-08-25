Собянин: московские образовательные практики доступны педагогам из всех регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные наработки в сфере образования доступны учителям по всей стране. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Распространением лучших практик занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет (МГПУ). Проект "Взаимообучение городов" Корпоративного университета работает с 2017 года. За это время более 490 тысяч региональных учителей посетили свыше 2,6 тысячи образовательных интенсивов, отметил градоначальник.

За 10 лет прошло около 40 масштабных онлайн-конференций, где представляли эффективные управленческие и педагогические практики. Москва также приняла делегации из более чем 40 субъектов РФ, включая Красноярский край, Республику Хакасия и Ямало-Ненецкий автономный округ.

На базе МГПУ проходит Международная научно-практическая конференция "Теория и практика предпрофессионального образования". За 2 года ее участниками стали свыше 5 тысяч человек из столицы и 18 регионов страны.

В прошлом году запустили программу повышения квалификации "Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы". Ее уже прошли 120 преподавателей и руководителей школ.

В МГПУ также разработали симуляционные тренажеры с дистанционным доступом. Они помогают отрабатывать широкий спектр задач – от управленческих решений до выстраивания диалога с родителями и школьниками.

По словам мэра, для региональных педагогов доступны все форматы взаимодействия. Они могут приехать в столичную школу на стажировку, подключиться к вебинару, получить консультацию онлайн или пройти курс на тренажере-симуляторе. Кроме того, всем российским учителям доступен контент библиотеки "Московской электронной школы".

С 1 сентября четверть российских школьников будут работать с сервисами МЭШ. Туда внедрен искусственный интеллект, который применяется в таких направлениях, как математика, английский язык, физика и информатика. В будущем МЭШ продолжат развивать, заверил Собянин.