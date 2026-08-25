Строительство нового здания Московского цирка в Мнёвниковской пойме завершат в 2029 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Новое здание Московского цирка в Мнёвниковской пойме планируется достроить в 2029 году. Об этом сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает ТАСС.

В феврале 2025 года на платформе "Активный гражданин" прошло голосование о судьбе Большого Московского цирка. Свыше 73% жителей выразили мнение, что городу необходимо построить одну из лучших в мире современных цирковых арен.

После этого специалисты и руководство Большого Московского цирка решили, что новое здание должно разместиться в другом месте. Для этого выбрали Мнёвниковскую пойму.

Отмечалось, что реализация такого масштабного проекта на старом участке связана с техническими трудностями. Кроме того, важно обеспечить непрерывную работу цирка до открытия нового здания.

