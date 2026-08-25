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25 августа, 13:46

Транспорт

Столичные школьные маршруты вновь заработают с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 сентября в Москве возобновят работу школьные рейсы автобусов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Рейсы будут выполняться по маршрутам 12у, 23у, т32у, с377у, 563у, 627у, 723у, 741а, 741в, с820у и 911у. Для автобусов т32у добавят новые остановки: "3-я Прядильная улица", "Измайловский проезд" и "Цирковая студия".

Кроме того, заработает маршрут 419 "ДАС МГУ" – "Метро "Ломоносовский проспект".

Ранее специалисты ГКУ "Организатор перевозок" проверили 18 трасс следования автобусов в Троицком и Новомосковском административных округах. В ходе обследований были осмотрены 417 остановок и 54 разворотные площадки. Это необходимо для запуска восьми новых маршрутов, автобусы которых начнут курсировать в начале осени.

Проверки подтвердили, что инфраструктура позволяет автобусам разворачиваться и проезжать по узким дорогам, а пассажирам – удобно заходить в транспорт. Всего в ТиНАО планируют создать свыше 110 новых остановок, более 10 отстойно-разворотных площадок и почти 60 разъездных карманов.

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