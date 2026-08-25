Число пострадавших при ЧП на предприятии в Амурской области увеличилось до 131

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В результате ЧП на территории промышленного предприятия в Амурской области пострадал 131 человек. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, 19 человек госпитализировали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 112 пострадавших осматривают медики. На месте работают бригады скорой помощи и специалисты "Медицины катастроф".

25 августа на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса произошел пожар. В результате погиб один человек – гражданин Китая, его семье будет оказана поддержка, в том числе материальная.

Для обеспечения безопасности сотрудников оборудование, находившееся в пусконаладочных работах, было остановлено. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, пожар локализован. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.