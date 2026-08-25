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25 августа, 14:55

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Variety: сиквел ромкома "Как отделаться от парня за 10 дней" запустили в разработку

Сиквел ромкома "Как отделаться от парня за 10 дней" запустили в разработку

Фото: кадр из фильма "Как отделаться от парня за 10 дней"; режиссер – Дональд Питри; производство – Lynda Obst Productions, MMP Verwaltungsgesellschaft mbH, Moviemakers Productions (MMP)

Романтическая комедия "Как отделаться от парня за 10 дней" получит продолжение. Проект находится на ранней стадии разработки, сообщает издание Variety со ссылкой на источник.

Продюсером сиквела выступит Кейт Хадсон, исполнившая главную роль в оригинальном фильме. При этом актерский состав и "несколько ключевых участников творческой команды" пока не определены.

Оригинальный фильм вышел в 2003 году. По сюжету журналистка Энди Андерсон, которую сыграла Хадсон, пишет статью о том, как отпугнуть мужчину за 10 дней. В это же время рекламщик Бенджамин Бэрри, роль которого исполнил Мэттью Макконахи, заключает пари, что сможет заставить любую женщину влюбиться в него за 10 дней.

Герои начинают встречаться, не зная об истинных намерениях друг друга. Они вынуждены терпеть выходки партнера. Однако в этот момент они влюбляются по-настоящему.

Ранее СМИ сообщили, что Disney рассматривает создание нового фильма франшизы "Один дома" с 45-летним Маколеем Калкиным. Актер уже встречался с руководителями студии в Бербанке, чтобы обсудить потенциальное возрождение проекта. По данным источников, концепция "очень хорошая". Первая часть комедии вышла в 1990 году, вторая – в 1992-м.

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