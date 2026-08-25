Театры Москвы подготовили около 300 постановок к новому сезону

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве стартовал новый театральный сезон, спектакли уже показывают около 20 театров. Еще 2 учреждения откроют сезон до конца августа, 35 присоединятся к ним в сентябре и 2 – в октябре, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Концертные организации также возвращаются к работе после летнего перерыва. Первые выступления уже прошли: 1 августа концерт дал Московский государственный симфонический оркестр, а 23 августа – Московский государственный академический камерный хор. До 1 октября остальные коллективы завершат каникулы и возобновят работу концертных площадок.

В новом сезоне московские концертные организации планируют провести около 1,8 тысячи мероприятий, а театры подготовят порядка 300 новых постановок. В программу войдут спектакли для детей и военно-патриотические постановки, оперы и балеты, симфонические и камерные концерты, а также хоровые, этнические и джазовые проекты.

По данным столичного департамента культуры, только за первую половину августа зрители приобрели около 58 тысяч билетов на театральные постановки и около 5 тысяч – на концерты нового сезона.

Юбилей "Ленкома" и русская классика

Одним из центральных событий театрального сезона станет 100-летний юбилей "Ленкома Марка Захарова". Основные торжества запланированы на 3 июня 2027 года.

Сезон театр откроет 2 сентября празднованием дня рождения народного артиста СССР Евгения Леонова. 9 и 10 сентября на сцене представят премьеру "Старший сын, или Письма сыну". Главную роль исполнит народный артист России Андрей Леонов – сын знаменитого актера.

К юбилейному сезону в фойе театра появится выставка об истории "Ленкома". В экспозиции представят театральные афиши, фотографии, эскизы костюмов и декораций. Посетить ее смогут бесплатно зрители спектаклей.

Более 500 мероприятий в "Зарядье"

Одной из главных концертных площадок сезона станет зал "Зарядье". Здесь запланировано более 500 мероприятий, которые, как ожидается, посетят около 2,5 миллиона человек на всех городских концертных площадках.

В афише "Зарядья" – симфонические и камерные программы, опера и балет, хоровая и этническая музыка, джаз и спектакли для детей. Среди приглашенных артистов – Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Николай Луганский, Ильдар Абдразаков, Кристоф Барати, Симон Трпчески, Вадим Репин, Альбина Шагимуратова и Борис Березовский.

В отдельных проектах примут участие музыканты из США, Кубы, Германии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Италии, Греции, Турции, Китая, Южной Кореи, Японии и других стран.

Главной темой первых месяцев сезона станет 120-летие Дмитрия Шостаковича. В сентябре и октябре Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит все симфонии композитора. Цикл продолжится до декабря и завершится в рамках пятого зимнего фестиваля "Зарядье".

Всего к юбилею Шостаковича подготовили более 20 концертов. В программу войдут его симфонии, инструментальные концерты, квартеты, прелюдии и фуги для фортепиано и другие произведения.

Открытие цикла состоится с участием оркестра Мариинского театра и Валерия Гергиева. 25 сентября, в день рождения композитора, пианист Юрий Фаворин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят Первый фортепианный концерт Шостаковича. Для зрителей также организуют онлайн-трансляцию в проекте "Записано в "Зарядье".

Дом музыки откроет сезон с Владимиром Спиваковым

24 сентября новый сезон в Московском международном доме музыки откроют Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России. В течение года здесь пройдет около 770 мероприятий.

Зрителям предложат классические и джазовые концерты, просветительские программы, спектакли, народные и эстрадные шоу, встречи с актерами и выступления танцевальных коллективов. В числе участников – Алиса Фрейндлих, Хибла Герзмава, Денис Мацуев, Федор и Виктор Добронравовы, Максим Дунаевский.

После нескольких лет перерыва Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова вновь выступит в Светлановском зале. Под руководством Филиппа Чижевского музыканты исполнят все симфонии Бетховена. В течение сезона на сцене также будут выступать молодые пианисты – лауреаты Московского международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева.

В афише Дома музыки появятся и крупные народные коллективы: Кубанский казачий хор, хор имени М. Е. Пятницкого, ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, Оренбургский государственный академический русский народный хор, ансамбли "Кабардинка" и "Нохчо".

В рамках Московского рождественского фестиваля духовной музыки традиционно выступят ведущие хоровые коллективы. Впервые в Светлановском зале даст концерт хор Херсонесского монастыря.

Мюзикл, цирк и программы для детей

Отдельную программу подготовили для юных зрителей. В афише Дома музыки – концерты с песочной анимацией, интерактивные постановки, балет и цирковые шоу.

10 октября в театральном зале состоится премьера фэнтези-мюзикла "Фабрика монстриков". 14 ноября театр "МирЛиц" представит шоу "Облачные клоуны", созданное в жанре театральной клоунады. В декабре пройдет пятый зимний фестиваль "Зарядье". В его программу войдут более 30 концертов и оперных постановок с участием известных артистов.

Для участников СВО и членов их семей предусмотрены льготные условия посещения культурных мероприятий. Льготы действуют, в частности, на события в зале "Зарядье", Московском международном доме музыки, Большом московском цирке на проспекте Вернадского, на шоу "Цирковые дивертисменты" в "Сокольниках" и мероприятиях Москонцерта.

Вместе с тем более 80 площадок и свыше 300 мероприятий – кинопоказы, лекции, экскурсии, викторины, квесты и мастер-классы – подготовят для москвичей в рамках ежегодной акции "Ночь кино". Зрители увидят популярные фильмы последних лет, короткометражные и документальные картины, работы молодых режиссеров и ленты из разных стран.