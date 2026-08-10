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10 августа, 15:59

Город

Фестиваль мерча впервые состоится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Фестиваль мерча состоится 28 августа в Центре материалов в Москве. Организаторами выступили Агентство креативных индустрий, подведомственное департаменту культуры, и экспериментальная лаборатория "МНС.Лаб", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие объединит заказчиков, производителей и дизайнеров брендированной продукции. Участники смогут обменяться опытом, обсудить актуальные тенденции отрасли и сформировать профессиональное сообщество в сфере мерча.

Деловая программа охватит полный цикл производства – от постановки задачи до презентации готового продукта. Она состоит из трех тематических сессий. Первая посвящена обзору текущего состояния рынка промопродукции в России: трендам, объемам и точкам роста.

Вторая станет экспертной дискуссией о ключевых тенденциях индустрии: от визуальных решений и потребительских привычек до технологий и смыслов. Также эксперты проанализируют мировую повестку в контексте российского рынка и дадут прогнозы развития отрасли.

Третья сессия будет посвящена роли мерча в коммуникационной стратегии бренда: как встроить такую продукцию в систему бренд-коммуникаций и превратить ее в полноценный медийный канал.

Отдельным форматом станут 18 деловых B2B-встреч. Это серия структурированных деловых знакомств в формате коротких целевых переговоров. Участников распределят по трем профильным группам: заказчики и производители мерча, заказчики и дизайнеры, производители и дизайнеры. Такой формат позволит в сжатые сроки обсудить потенциальное сотрудничество и обменяться контактами.

В рамках фестиваля организуют демонстрацию, где гости смогут познакомиться с образцами брендированной продукции компаний-партнеров: блокнотами, дождевиками, свитшотами и брелоками. Посетить фестиваль можно по предварительной регистрации.

Ранее стало известно, что с 13 по 23 августа ВДНХ станет площадкой пятого гастрономического фестиваля "Вкусы России". Посетители познакомятся с многообразием блюд разных народов и фермерской продукцией со всей страны – ярмарка объединит производителей более чем из 75 регионов, которые представят свыше 5 тысяч товарных позиций.

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