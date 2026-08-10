Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 21:07

Происшествия

Власти Колумбии объявили общенациональный режим ЧС из-за землетрясения

Фото: ТАСС/АР/Vladimir Encima

Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба после мощного землетрясения. Об этом сообщили в Национальном управлении по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD).

Решение принял президент республики Абелардо де ла Эсприэлья. Как уточнили в UNGRD, его единогласно поддержали по итогам экстренного заседания правительства с участием главы государства и кабинета министров.

Землетрясение также привело к перебоям в энергоснабжении. По данным компании XM, которая является оператором Национальной энергосистемы (SIN), около 18% национального спроса на электроэнергию в Колумбии оказалось затронуто отключением объектов региональных и местных электросетей из-за ЧП.

Перебои затронули департаменты Кальдас, Какета, Каука, Чоко, Уила, Нариньо, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Толима и Валье-дель-Каука.

В настоящее время компания совместно с министерством горнодобывающей промышленности и энергетики, а также с участниками энергетического рынка проводит необходимые переключения для восстановления электроснабжения.

Сильнейшее за последние 10 лет землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в Колумбии 10 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где живут около 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

При этом колумбийская геологическая служба сообщала, что магнитуда подземных толчков с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар достигала 7,4. Землетрясение ощущалось в разных городах Колумбии, в том числе в столице Боготе, а также в нескольких регионах Эквадора.

В настоящее время по всей стране погибшими числятся более 70 граждан. Некоторые могут находиться под завалами. В Российском союзе туриндустрии заявили, что обращений от туристов из РФ пока не поступало.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика