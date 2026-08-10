Власти Колумбии объявили общенациональный режим ЧС из-за землетрясения

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Правительство Колумбии объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба после мощного землетрясения. Об этом сообщили в Национальном управлении по управлению рисками стихийных бедствий (UNGRD).

Решение принял президент республики Абелардо де ла Эсприэлья. Как уточнили в UNGRD, его единогласно поддержали по итогам экстренного заседания правительства с участием главы государства и кабинета министров.

Землетрясение также привело к перебоям в энергоснабжении. По данным компании XM, которая является оператором Национальной энергосистемы (SIN), около 18% национального спроса на электроэнергию в Колумбии оказалось затронуто отключением объектов региональных и местных электросетей из-за ЧП.

Перебои затронули департаменты Кальдас, Какета, Каука, Чоко, Уила, Нариньо, Путумайо, Киндио, Рисаральда, Толима и Валье-дель-Каука.

В настоящее время компания совместно с министерством горнодобывающей промышленности и энергетики, а также с участниками энергетического рынка проводит необходимые переключения для восстановления электроснабжения.

Сильнейшее за последние 10 лет землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в Колумбии 10 августа. Эпицентр подземных толчков располагался в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где живут около 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

При этом колумбийская геологическая служба сообщала, что магнитуда подземных толчков с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар достигала 7,4. Землетрясение ощущалось в разных городах Колумбии, в том числе в столице Боготе, а также в нескольких регионах Эквадора.

В настоящее время по всей стране погибшими числятся более 70 граждан. Некоторые могут находиться под завалами. В Российском союзе туриндустрии заявили, что обращений от туристов из РФ пока не поступало.

