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Число погибших в результате землетрясения в Колумбии выросло до 70 человек. Об этом сообщила радиостанция BluRadio.

Губернатор департамента Рисаральда Хуан Диего Патиньо заявил, что в его регионе погибли 42 человека.

"В трех муниципалитетах, относящихся к столичной зоне, уже известно о 40 погибших, и еще два человека погибли в западных муниципалитетах", – сказал он в эфире телеканала Caracol.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа. Оно стало сильнейшим за последние 10 лет. Эпицентр подземных толчков находился в 31 километре к северо-западу от города Картаго, где живут около 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

При этом колумбийская геологическая служба заявляла, что магнитуда землетрясения с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар составила 7,4. Подземные толчки ощущались в разных городах Колумбии, включая столицу Боготу, а также в нескольких регионах Эквадора.

В настоящее время погибшими также числятся не менее 18 человек в Перейре, в Манисалесе – 2 человека, в департаменте Валье-дель-Каука – 27 жертв. Некоторые могут находиться под завалами.

Российский союз туриндустрии заявил, что обращений от туристов из РФ пока не поступало. Отдыхающим в стране россиянам, которые столкнулись с последствиями землетрясения, необходимо будет обратиться в посольство России в Колумбии.

