В рамках "Лета в Москве" на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

С 13 по 23 августа ВДНХ станет площадкой пятого гастрономического фестиваля "Вкусы России" в рамках проекта "Лето в Москве", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Посетители познакомятся с многообразием блюд разных народов и фермерской продукцией со всей страны, а еще примут участие в кулинарных мастер-классах", – отметила она.

Ярмарка объединит производителей более чем из 75 регионов, которые представят свыше пяти тысяч товарных позиций. Гостям предложат вологодское масло, коломенские калачи, выборгские крендели, тульские пряники, уральское варенье из одуванчиков и многое другое.

Отправиться в гастрономическое путешествие по разным уголкам страны смогут посетители в ресторанном дворике. Любителям кулинарных хитов Урала и Поволжья предложат удмуртские перепечи, мордовскую пшенную кашу шонгарям, башкирский бешбармак, табани с молочным соусом зырет и котлету овтонь лапат.

Дальний Восток будет представлен камчатскими гребешками и магаданским пирогом с неркой, а Крым – крылом морского ската и ставридой на гриле. Центральная Россия порадует традиционными блюдами, такими как картофель с окороком по-тамбовски, и экзотикой: смоленскими улитками в пряном соусе и костромским бургером с кологривским гусем.

Для любителей готовить организуют кулинарные занятия. Программу опубликуют на официальном сайте фестиваля. Мероприятие проводит министерство сельского хозяйства Российской Федерации совместно с правительством Москвы.

Ранее жителям и гостям столицы представили "Освежающий маршрут по ВДНХ" – он включает в себя 29 мест, где гости смогут отдохнуть от палящего солнца. Среди них, например, Сочинская горка с ротондой и морской галькой, где можно укрыться в тени и сделать фотографии. Освежиться можно у фонтанов "Дружба народов", "Золотой колос" и "Каменный цветок".

