Птицы в Подмосковье начали сбиваться в стаи перед отлетом на зимовку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые перелетные птицы могут покинуть Московскую область уже в середине августа. Для этого они начали сбиваться в стаи, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

В ведомстве добавили, что более чем за 200-летний период орнитологических наблюдений в Подмосковье зарегистрировали 314 видов птиц, из которых 214 гнездятся там или отмечались на гнездовье ранее.

Первыми в августе сезонную миграцию начинают насекомоядные птицы – стрижи, кукушки и крачки. Затем улетают соловьи, славки и камышевки. Из краснокнижных видов первыми собираются улетать белый аист, осоед и некоторые другие.

При этом массовые отлеты можно будет наблюдать в сентябре, а некоторые пернатые покинут Московскую область только в конце октября, отметили в пресс-службе. Это и охраняемые виды – лебедь-кликун, а также все виды поганок, в том числе птица чомга.

Ранее у пары лебедей на Патриарших прудах в центре Москвы уже второй год подряд появилось потомство. На свет появились не менее 4 птенцов, которые находятся в гнезде на плавучем домике. При этом в 2025-м у них родились 6 маленьких лебедей.