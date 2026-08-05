Семьям погибших при атаке ВСУ на Архипо-Осиповку выплатят по 1,5 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семьям погибших при атаке БПЛА ВСУ на Архипо-Осиповку в Краснодарском крае выплатят по 1,5 миллиона рублей. Первые выплаты уже направили на их счета, заявил глава Геленджика Алексей Богодистов в MAX.

"От государства предусмотрена финансовая единовременная помощь в размере 1 567 500 рублей родственникам погибших, 313 500 и 627 000 рублей гражданам, получившим легкий вред здоровью и тяжкий или средний вред здоровью", – написал Богодистов.

Глава Геленджика отметил, что власти делают все возможное, чтобы родственники пострадавших не испытывали трудностей. Он добавил, что управление социальной защиты помогает оформить все необходимые документы для получения выплат.

Фрагменты дрона упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. В больницы доставили 21 человека, большая часть пострадавших получила минно-взрывные травмы. Всего были ранены 58 человек, в том числе 12 несовершеннолетних. Число погибших составило 7 человек.