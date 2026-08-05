Жена Павла Мамаева высказалась о конфликте с бывшей супругой футболиста

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Жена бывшего футболиста сборной России Павла Мамаева Надежда в своих соцсетях высказалась о конфликте с экс-супругой спортсмена Аланой.

Один из пользователей признался, что раньше его мнение о Надежде основывалось на словах Аланы, однако со временем он изменил точку зрения. В ответ супруга спортсмена заявила, что его бывшая жена целенаправленно пыталась очернить ее.

Несмотря на то что футболист создал новую семью, публичные споры между бывшей и нынешней супругами не прекращаются. Алана неоднократно называла Надежду причиной распада брака, а также критиковала бывшего мужа, обвиняя его в недостаточном внимании к их общей дочери.

По словам Надежды, в течение четырех лет ей хотели испортить жизнь и репутацию, однако в последний год данный план "рушится со страшной скоростью".

"Это случается редко, но именно это и называется справедливость", – подчеркнула Надежда.

Мамаевы объявили о разводе весной 2021 года, при этом экс-супруга указывала на то, что желание было обоюдным.

Позже Алана подала несколько исков против бывшего мужа о разделе имущества, однако суд за элитное жилье проиграла – она пыталась отсудить долю в апартаментах площадью 127,42 квадратного метра и два парковочных места в элитном ЖК. По ее словам, Мамаев купил недвижимость на средства, которые получил в браке, и оформил ее на отца.

