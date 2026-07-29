Шеф-повар Ивлев рассказал, что после развода загадал желание о воссоединении с экс-женой

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Шеф-повар Константин Ивлев признался, что после развода с экс-супругой Валерией загадал желание о воссоединении с ней. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на интервью шеф-повара Лауре Джугелии.

Летом 2025 года Ивлев и Валерия расстались после четырех лет брака, а в декабре того же года официально оформили развод. Однако Новый год пара встретила вместе, а спустя время решила дать отношениям второй шанс.

Ивлев рассказал, что верит в чудо и сказки, а также пишет письма Деду Морозу, как и вся его семья. Шеф-повар отметил, что они с Всероссийским Дедом Морозом "большие друзья", что дает ему возможность "короткого рукава".

"Чего греха таить: я написал письмо. Загадал – не буду говорить что. Я верил, что что-то должно быть", – поделился Ивлев.

Он подчеркнул, что важную роль в примирении сыграла их четырехлетняя дочь Ника. По его словам, именно она сумела найти те самые "ниточки", которые помогли родителям снова задуматься о том, чтобы быть вместе.

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