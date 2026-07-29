"Мосбилет" собрал летние маршруты по старинным усадьбам столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

"Мосбилет" приглашает москвичей и гостей столицы посетить музеи-заповедники "Останкино и Кусково", "Царицыно", "Коломенское" и усадьбу Измайлово. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В усадьбах можно увидеть подлинные интерьеры XVIII века, узнать истории дворянских семей, прогуляться по старинным аллеям, посетить концерты классической музыки, выставки и фестивали.

В частности, в усадьбе Останкино после реставрации открыты залы восточного крыла Останкинского дворца. В музее воссоздали атмосферу усадебной кухни XVIII века: посетителям рассказывают о старинных рецептах и правилах этикета.

В Египетском павильоне установлены интерактивные 3D-макеты усадьбы – нажав кнопку, можно увидеть старинные кареты и праздничные фейерверки. С помощью VR-шлемов гости совершают виртуальное путешествие по павильону.

Фонды музея насчитывают более 20 тысяч экспонатов. В парке сохранились три исторические лиственницы-долгожительницы и пробковый дуб, редкий для московского климата. Вечером в дворцовых залах проходят концерты классической музыки, в том числе из произведений XVIII века.

В Кускове с 15 июля после реставрации открыт Швейцарский домик – единственный сохранившийся в усадьбе парковый павильон XIX века. Его построили в 1870-х годах по проекту архитектора Николая Бенуа.

Двухэтажное здание в стиле романтизма напоминает сельскую архитектуру горной Швейцарии. Во время реставрации специалисты восстановили цоколь, отмостку, окна, двери, печи с белыми кафельными изразцами, фасады, лестницы и кровлю.

В павильоне представили выставку, посвященную графу Сергею Шереметеву и его роли в сохранении исторического наследия. Участники экскурсии знакомятся со страницами жизни графа: детством, царским визитом 1886 года, возрождением усадьбы.

Также в Кускове работает выставка "Кусковская ботаника", рассказывающая об устройстве садово-паркового ансамбля с регулярным парком, камерными садами, оранжереями и английским парком "Гай" с липовым лабиринтом.

Музей-заповедник "Царицыно" объединяет дворцовый ансамбль XVIII века, парк с павильонами, оранжерейный комплекс, каскад прудов и курганы вятичей. Дворцовый комплекс строили более 20 лет как загородную резиденцию Екатерины II, его масштабная реставрация завершилась в 2007 году.

Сейчас в музее работают выставки "Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья" о культуре Русского Севера и "Ненаивное наивное. Искусство без правил" – собрание работ самобытных художников-самоучек. Посетители увидят интерпретации "Последнего дня Помпеи" и "Аленушки", созданные народными мастерами.

Отдельное путешествие ждет в оранжерейном комплексе. Это единственный в Москве пример исторических теплиц, используемых по прямому назначению. Корпуса восстановили по историческим чертежам, внутри круглый год поддерживается тропический климат. Там растут инжир, апельсины и редкие виды гибискуса, которые выращивали в Царицыне еще при Екатерине II.

На Среднем Царицынском пруду работает светомузыкальный фонтан: около 800 струй поднимаются на высоту до 15 метров, более 3 тысяч подводных ламп создают световую композицию.

На территории действуют веревочный парк, прокат лодок, сапбордов и катамаранов, яхтенная школа для детей, сад лекарственных растений и дендрарий. Летом парк становится концертной площадкой – музыка звучит в исторических интерьерах, под открытым небом и в атриуме под стеклянным куполом. Многие мероприятия доступны бесплатно.

16 августа в музее-заповеднике пройдет День истории Царицына. Праздник посвящен покупке села Черная Грязь императрицей Екатериной II и его переименованию в Царицыно.

В 2026 году гости увидят театрализованную реконструкцию визита императрицы летом 1787 года. Программа пройдет с 12:00 до 19:00 двумя блоками: с 12:00 до 14:30 и с 16:30 до 19:00. Театр "Малый Трианон" проведет зрителей от Верхнего пруда до Дворцовой площади.

В программе – конные процессии, военные экзерциции, балы и чтение наставлений. Завершится променад у Большого дворца фрагментом оратории Джузеппе Сарти, написанной для императрицы. Вход свободный.

2 августа и 10 сентября в Хлебном доме музея-заповедника пройдет авторская экскурсия заместителя директора по научной работе Орловского объединенного государственного литературного музея имени И. С. Тургенева Елены Кохановой.

Участники проследят путь писателя Леонида Андреева: от детских впечатлений в Орле до московских адресов, связанных с историей Царицына и Бутова. Гостям покажут уникальные автохромы, мемориальные предметы и редкие фотографии.

Продолжить путешествие по старинным усадьбам можно в Коломенском и Измайлове. Московский государственный объединенный музей-заповедник ведет историю с 1923 года, когда на территории бывшей царской усадьбы появился музей.

В настоящее время это один из крупнейших музейных комплексов столицы. Экспозиция расположена под открытым небом на месте одного из древнейших поселений Москвы. Там сохранились памятники архитектуры XVI века, в том числе церковь Вознесения, включенная в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ансамбле Передних ворот Государева двора работает выставка "Вехи истории Коломенского", охватывающая период от V тысячелетия до нашей эры до начала XX века. В залах представлены археологические находки, оружие, архитектурная керамика, старопечатные и рукописные книги, иконы, предметы царского и крестьянского быта.

В собрании музея – коллекции белокаменной резьбы XVII–XVIII столетий, древнерусских икон и изразцов, а также уникальное собрание механизмов башенных часов XVII–XIX веков, собранные архитектором-реставратором Петром Барановским – основателем и первым директором музея.

В 2007 году в состав объединенного музея-заповедника вошла усадьба Измайлово – бывшая загородная резиденция русских царей, расположенная на древнем рукотворном острове. Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения и особо охраняемой природной территорией.

В лектории "Старая московская квартира" в интерьере советской эпохи проходят лекции об Измайловском острове – от царских времен до XX века.

Ранее Государственный музей А. С. Пушкина и Дом-музей И. С. Тургенева пригласил горожан на программу "Один день с героями Тургенева", которая состоится 31 июля. Мероприятие пройдет в усадьбе на улице Остоженке.