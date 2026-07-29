Унесенного течением горной реки в Сочи ребенка нашли погибшим

Фото: vk.com/spasenie_sochi

Тело ребенка, которого 27 июля унесло течением горной реки Псезуапсе в Черное море, обнаружено в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку.

Ранее сообщалось, что 27 июля при переходе реки вброд двух туристов смыло в море течением и волной. Тело мужчины обнаружили в тот же день, поиски мальчика продолжались.

До этого дайвер погиб в бухте Русской в Авачинском заливе на Камчатке. Мужчине стало плохо прямо во время погружения. Туристы, которые находились рядом с ним, вызвали спасателей.

