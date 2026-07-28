28 июля, 14:00Происшествия
В Сочи течение горной реки унесло двух туристов в море
Фото: vk.ru/urpso_mchs
Течение горной реки Псезуапсе смыло в Черное море двух мужчин, пытавшихся перейти реку вброд. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Инцидент произошел 27 июля. При переходе реки вброд туристов сбило течением и волной.
Спасатели обнаружили тело одного из мужчин в акватории Черного моря и эвакуировали его на берег. До приезда скорой помощи они проводили реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть пострадавшего.
Поиски второго мужчины продолжаются. Для этого спасатели задействовали катер МЧС России.
Ранее в Сочи произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Водитель иномарки не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля.
Полиция сообщила, что за рулем находился 42-летний мужчина. Он сильно превысил допустимую скорость движения.