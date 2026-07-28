В Сочи течение горной реки унесло двух туристов в море

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Течение горной реки Псезуапсе смыло в Черное море двух мужчин, пытавшихся перейти реку вброд. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Инцидент произошел 27 июля. При переходе реки вброд туристов сбило течением и волной.

Спасатели обнаружили тело одного из мужчин в акватории Черного моря и эвакуировали его на берег. До приезда скорой помощи они проводили реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть пострадавшего.

Поиски второго мужчины продолжаются. Для этого спасатели задействовали катер МЧС России.

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