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28 июля, 14:00

Происшествия

В Сочи течение горной реки унесло двух туристов в море

Фото: vk.ru/urpso_mchs

Течение горной реки Псезуапсе смыло в Черное море двух мужчин, пытавшихся перейти реку вброд. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Инцидент произошел 27 июля. При переходе реки вброд туристов сбило течением и волной.

Спасатели обнаружили тело одного из мужчин в акватории Черного моря и эвакуировали его на берег. До приезда скорой помощи они проводили реанимационные мероприятия, но врачи констатировали смерть пострадавшего.

Поиски второго мужчины продолжаются. Для этого спасатели задействовали катер МЧС России.

Ранее в Сочи произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек. Водитель иномарки не справился с управлением на мокром участке дороги и врезался в портал тоннеля.

Полиция сообщила, что за рулем находился 42-летний мужчина. Он сильно превысил допустимую скорость движения.

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