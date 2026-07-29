До 28 градусов тепла ожидается в Москве в начале августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

В начале августа в Москве температура воздуха днем будет составлять от 23 до 28 градусов тепла, сообщила в беседе с RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

При этом в ночь на четверг, 30 июля, в Московской области прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные. Температура в столице ночью составит от 13 до 15 градусов, а днем 30-го числа – от 21 до 23. В области температура будет в пределах от 20 до 25 градусов, добавила синоптик.

Кроме того, днем в четверг также возможны дожди. Не исключены и грозы.

В пятницу, 31 июля, погоду начнет определять антициклон. Ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит от 14 до 16 градусов, а днем – от 23 до 25.

Ранее сообщалось, что в России существенно увеличивается число опасных погодных явлений из-за изменения климата. В частности, растет интенсивность дождей и количество смерчей. Чтобы минимизировать их последствия, нужно развивать системы раннего предупреждения, заявил заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.