В РФ увеличивается число опасных погодных явлений из-за изменения климата

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Число опасных погодных явлений в России существенно увеличивается из-за изменения климата, для минимизации их последствий необходимо развивать системы раннего предупреждения. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

По словам ученого, за последние 30 лет среднемесячная январская температура в стране повысилась более чем на 3 градуса. Такого роста не фиксировали за всю историю наблюдений.

"Любые опасные явления, о них нельзя говорить, что они просто увеличиваются. Увеличивается интенсивность дождей, интенсивность шквалов, увеличивается количество смерчей", – сказал метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что в условиях меняющегося климата развитие систем раннего предупреждения остается важнейшим направлением гидрометеорологии. Они позволяют грамотно локализовать последствия и снизить ущерб.

По оценкам ученых, средняя температура поверхности Мирового океана в июне достигла рекордного уровня в 20,98 градуса по Цельсию. Предполагается, что такой рост связан с совокупным воздействием глобального потепления и явления Эль-Ниньо.

Исследователи также допустили, что следующие 5 лет, с 2026 по 2030 год, с большой вероятностью могут стать одними из самых жарких за всю историю наблюдений. В этот период среднегодовая температура на Земле будет на 1,3–1,9 градуса выше, чем во второй половине XIX века. При этом специалисты уточнили, что речь идет о временных скачках, а не об устойчивом превышении на десятилетия.