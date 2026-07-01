Температура поверхности Мирового океана достигла исторического максимума в июне

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Средняя температура поверхности Мирового океана в минувшем июне достигла рекордного уровня в 20,98 градуса по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую службу мониторинга Copernicus Marine.

Согласно данным организации, предыдущий рекорд для этого месяца был установлен в 2024 году, когда значения поднялись до отметки в 20,89 градуса. По мнению исследователей, такой рост связан с совокупным воздействием глобального потепления и явления Эль-Ниньо.

"Учитывая такие показатели температуры океана и приближающееся явление Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы мы, вероятно, станем свидетелями новых рекордов", – предупредил директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо.

По оценкам специалистов, первое полугодие 2026 года оказалось вторым самым теплым в истории, уступив лишь аналогичному периоду 2024-го.

Ранее ученые допустили, что следующие 5 лет, с 2026 по 2030 год, с большой вероятностью могут стать одними из самых жарких за всю историю наблюдений. Эксперты считают, что в этот период среднегодовая температура на Земле будет на 1,3–1,9 градуса выше, чем во второй половине XIX века.

При этом специалисты уточнили, что речь идет о временных скачках, а не об устойчивом превышении на десятилетия. Последнее бы означало, что человечество окончательно провалило Парижское соглашение, призванное удержать прирост температуры намного ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальными уровнями и приложить усилия для ограничения роста температуры до 1,5 градуса.

