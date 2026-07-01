Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 11:20

Наука

Температура поверхности Мирового океана достигла исторического максимума в июне

Фото: 123RF.com/rost9

Средняя температура поверхности Мирового океана в минувшем июне достигла рекордного уровня в 20,98 градуса по Цельсию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейскую службу мониторинга Copernicus Marine.

Согласно данным организации, предыдущий рекорд для этого месяца был установлен в 2024 году, когда значения поднялись до отметки в 20,89 градуса. По мнению исследователей, такой рост связан с совокупным воздействием глобального потепления и явления Эль-Ниньо.

"Учитывая такие показатели температуры океана и приближающееся явление Эль-Ниньо, в ближайшие месяцы мы, вероятно, станем свидетелями новых рекордов", – предупредил директор службы Copernicus по изменению климата Карло Буонтемпо.

По оценкам специалистов, первое полугодие 2026 года оказалось вторым самым теплым в истории, уступив лишь аналогичному периоду 2024-го.

Ранее ученые допустили, что следующие 5 лет, с 2026 по 2030 год, с большой вероятностью могут стать одними из самых жарких за всю историю наблюдений. Эксперты считают, что в этот период среднегодовая температура на Земле будет на 1,3–1,9 градуса выше, чем во второй половине XIX века.

При этом специалисты уточнили, что речь идет о временных скачках, а не об устойчивом превышении на десятилетия. Последнее бы означало, что человечество окончательно провалило Парижское соглашение, призванное удержать прирост температуры намного ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальными уровнями и приложить усилия для ограничения роста температуры до 1,5 градуса.

"Мослекторий": Ольга Коновалова – о глобальном потеплении

Читайте также


наукапогода

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика