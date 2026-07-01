Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях – Украинское и Копани соответственно. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Операцию по взятию контроля над первым селом провели бойцы, служащие в подразделениях группировки войск "Север". Отбить второй пункт удалось военным из "Востока" благодаря продвижению вглубь обороны противника.

Общее количество занятых населенных пунктов в зоне проведения спецоперации за последние полгода составило 128. Больше всего сел было освобождено в ДНР – 39. Следом идут Харьковская область – 32, Запорожская – 29, Сумская – 20 и Днепропетровская область – 8.

Параллельно с этим Вооруженные силы России продолжают ударные операции. Недавно военнослужащие поразили логистический центр "Мегасклад" в Харькове, где хранились БПЛА дальнего действия и комплектующие к ним. Удары были нанесены дронами "Герань-5 сикер".