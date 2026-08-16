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16 августа, 12:53

Происшествия

Число погибших в результате сильных ливней в зоне Токио выросло до 10 человек

Фото: МАХ/SHOT

Число погибших в результате мощных ливней, обрушившихся на японскую префектуру Тиба, выросло до десяти человек. Об этом сообщила местная администрация.

В список жертв включен молодой мужчина, который умер у себя дома от отравления выхлопными газами. Из-за прекращения электроснабжения он был вынужден спать рядом с работающим генератором, чтобы не выключать кондиционер в условиях экстремальной жары.

Значительная часть погибших утонула в своих автомобилях, которые оказались заблокированы и залиты водой. Сейчас на дорогах префектуры остаются более 1,2 тысячи заглохших и брошенных машин.

Сильные ливни обрушились на этот район 13 и 14 августа. В некоторых районах выпало до 350 миллиметров осадков, что в три раза больше месячной нормы. Более 1,1 тысячи домов пострадали от подтопления. В разгар бедствия свыше 7 тысяч местных жителей покинули свои жилища и спасались в эвакуационных пунктах, организованных в спортивных залах и общественных помещениях.

Ранее на восточное побережье Китая обрушился тайфун "Долфин". Сильные ливни были зафиксированы в разных частях провинций Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Шаньдун, Цзянси, Тяньцзинь, а также в Пекине и Шанхае. Власти восточных регионов КНР эвакуировали более 420 тысяч человек.

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