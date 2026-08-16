Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 09:34

Политика

ВС РФ ударили по объектам ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России утром 16 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности по объектам военной промышленности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Под удар попали предприятия военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области и металлургический комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

В ведомстве уточнили, что в Киеве поражено промышленное предприятие ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", которое выпускает составляющие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго". Также уничтожены мощности предприятия КИЕВ-111 (ООО "УКРДЕФЕНС КАМПАНИ"), которое производит компоненты для ударных беспилотников, БПЛА-перехватчиков "Хрущ" и зенитных дронов "Гарпия".

В Кременчуге был ликвидирован крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, который производил горюче-смазочные материалы для украинских войск. Как отметили в ведомстве, уцелевший резервуарный парк предприятия продолжал использоваться для перевалки топлива, поступающего из-за рубежа.

В Кривом Роге удары нанесены по цехам металлургического комбината, где изготавливался стальной прокат для производства вооружения и военной техники.

В свою очередь, с июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам в украинских портах и акватории Черного моря. Все они использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди пораженных целей – сухогрузы, буксиры, танкеры и патрульные катера, сопровождавшие гражданские суда.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

Как проголосовать дистанционно?

Голосовать онлайн можно без предварительной регистрации на выборы

Система ДЭГ прошла все публичные тестирования, выдержала нагрузки и попытки взлома

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика