ВС РФ ударили по объектам ВПК в Киеве и НПЗ в Кременчуге

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России утром 16 августа нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности по объектам военной промышленности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Под удар попали предприятия военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области и металлургический комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области. Кроме того, в порту Одессы поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ.

В ведомстве уточнили, что в Киеве поражено промышленное предприятие ООО "ФАЙЕР ПОИНТ", которое выпускает составляющие, боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго". Также уничтожены мощности предприятия КИЕВ-111 (ООО "УКРДЕФЕНС КАМПАНИ"), которое производит компоненты для ударных беспилотников, БПЛА-перехватчиков "Хрущ" и зенитных дронов "Гарпия".

В Кременчуге был ликвидирован крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, который производил горюче-смазочные материалы для украинских войск. Как отметили в ведомстве, уцелевший резервуарный парк предприятия продолжал использоваться для перевалки топлива, поступающего из-за рубежа.

В Кривом Роге удары нанесены по цехам металлургического комбината, где изготавливался стальной прокат для производства вооружения и военной техники.

В свою очередь, с июля российские военные нанесли удары по более чем 130 морским судам в украинских портах и акватории Черного моря. Все они использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди пораженных целей – сухогрузы, буксиры, танкеры и патрульные катера, сопровождавшие гражданские суда.

