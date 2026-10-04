Собянин: второй вестибюль станции БКЛ "Рижская" выполнят в футуристичном стиле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Второй вестибюль станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Рижская" построят в футуристическом стиле с чертами хай-тека. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, объект готов более чем наполовину. Завершена проходка эскалаторного тоннеля, продолжается устройство монолитных конструкций.

Интерьеры вестибюля будут лаконичными и современными. Стены в подходном коридоре наклонного хода облицуют серым гранитом – по аналогии с действующей частью станции.

Новый объект свяжет станцию БКЛ с одноименным транспортным узлом "Рижская", что обеспечит пассажирам комфортную пересадку между метрополитеном и МЦД. Кроме того, улучшится связь между Мещанским и Алексеевским районами, рассказал градоначальник.

Собянин отметил, что БКЛ остается одной из самых востребованных линий московского метро. Она связывает десятки районов столицы, объединяет радиальные линии метро, МЦК и МЦД. С началом учебного года пассажиропоток линии достиг 1,7 миллиона поездок.

Возведение транспортных объектов в Москве соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни", заключил глава города.

Ранее в Москве согласовали архитектурную концепцию надземного пешеходного перехода у станции метро "Тютчевская". Переход появится в районе 42-го километра МКАД и соединит станцию с обеими сторонами магистрали. Сходы оборудуют лифтами и тактильными направляющими для маломобильных горожан.