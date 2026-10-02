В спецпроекте mos.ru рассказали, как технологии позволяют развивать метро Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Спецпроект "Город под землей: 95 лет метростроению" запущен на mos.ru в честь Дня метростроителя, который отмечается 2 октября, передает портал мэра и правительства Москвы.



Спецпроект рассказывает, как начиналось строительство метро, какие технологии использовались в 1930-е годы и сегодня. На портале можно сравнить инструменты и механизмы, которые применялись при создании тоннелей и станций, а также узнать о личностях, повлиявших на строительство Московского метрополитена.

Заместитель директора по научно-исследовательской деятельности и комплектации фондов Музея транспорта Москвы Иван Дементьев отметил, что строительство первых очередей метро, когда проходчики работали практически вручную, было настоящим подвигом.

По его словам, благодаря самоотверженному труду столица смогла стать одним из главных городов мира. Он подчеркнул, что такие спецпроекты помогают сохранять память о важности "подземного города" для каждого жителя и гостя Москвы.

В спецпроекте уделено внимание самым красивым станциям, которые стали достопримечательностями. Кроме того, проект рассказывает о применении опыта метростроения при создании других знаковых объектов. Он также поможет понять, насколько сложные и масштабные задачи стоят перед строителями в наше время.

Согласно обновленной программе развития Московского метрополитена, в ближайшие 10 лет планируется создать свыше 60 станций. Они улучшат транспортное обслуживание миллионов жителей столицы и Подмосковья.

С начала текущего года в Москве сформировали и согласовали уже 11 проектов планировки территории для развития метрополитена, включая корректировки существующих планов. Речь идет о таких направлениях, как продление Филевской линии до Сколкова и Сокольнической линии до Ярославского района. Также запланирована модернизация участков метро в сторону Мытищ, Химок, Красногорска, Балашихи, Одинцовского и Ленинского округов.

