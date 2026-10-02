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02 октября, 16:48

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Врач Кудинов посоветовал тревожникам спать под утяжеленным одеялом

Сомнолог рассказал, как спальные принадлежности влияют на качество сна

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Правильно выбранное одеяло поможет тревожникам высыпаться лучше. Об этом Москве 24 рассказал сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов.

Ранее одно из исследований показало, что среди россиян вырос спрос на товары для сна. Особенно часто жители страны приобретают матрасы, ортопедические подушки и утяжеленные одеяла, сообщает "Газета.ру".

По словам Кудинова, утяжеленные одеяла действительно могут помочь крепче спать, но не всем.

"В основном такие предметы действуют на тревожных людей, испытывающих потребность в дополнительной сенсорной информации, которая их успокаивает", – отметил эксперт.

Также большое влияние на ночной отдых оказывает матрас. При этом сомнолог назвал мифом мнение, что он должен быть жестким.

Тело человека имеет изгибы, и, если он лежит на такой поверхности, образуется несколько точек опоры. Например, при сне на спине это будет затылок, лопатки, копчик, пятки. В результате мы будем постоянно их отлеживать, чувствовать болезненные ощущения, переворачиваться. Соответственно, сон станет тревожным.
Павел Кудинов
сомнолог, член Российского общества сомнологов

По его мнению, лучше выбрать матрас средней жесткости, который будет обволакивать все тело, но не позволять ему сильно прогибаться. В противном случае начнут возникать боли в позвоночнике, пояснил Кудинов.

"Ощущение жесткости матраса зависит от весовой категории, так как тело давит на поверхность по-разному. Поэтому даже для каждого партнера в паре иногда разумнее подбирать свой матрас", – отметил сомнолог.

Индивидуально следует подбирать и подушку, для которой особенно важна высота. Она должна быть равна расстоянию от плеча до уха, чтобы правильно поддерживать шейный отдел позвоночника. Однако важно учитывать, что на матрасе эта длина сразу изменится, поэтому "примерять" подушку надо именно на своем спальном месте, посоветовал врач.

Также он порекомендовал обратить внимание на блэкаут-шторы или специальные повязки на глаза, так как любой свет может мешать высыпаться. Полная темнота способствует выработке в организме меланина – гормона сна, пояснил Кудинов.

Ранее врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева посоветовала отказаться от поздних ужинов. Они мешают выработке соматотропного гормона, помогающего пережить долгий период без еды. Это грозит не только незапланированными пробуждениями, но и эстетическими проблемами, подчеркнула эксперт.

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Трошина Любовь

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