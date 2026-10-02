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02 октября, 16:30

Происшествия

Механику пассажирского судна вынесли приговор за гибель человека на Москве-реке

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Два года принудительных работ получил сменный механик пассажирского судна "Шмелевка" по делу о гибели человека на Москве-реке. Данное решение вынес Хорошевский районный суд, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в районе причала "Парк Фили" в марте. Во время движения пассажирское судно столкнулось с гребной лодкой. Один из находившихся в ней людей получил тяжкие травмы, после чего утонул.

Суд также обязал осужденного отдавать 10% заработка в доход государства. В течение 3 лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением судами внутреннего водного транспорта. Вину механик признал полностью.

Его признали виновным по части 2 статьии 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее россиянка погибла в результате крушения катера в Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет. Он столкнулся с рыболовецким судном. Жертвой стала 18-летняя туристка Елизавета Старых. Кроме того, пострадали 19 иностранных туристов.

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