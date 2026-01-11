Форма поиска по сайту

11 января, 09:03

Происшествия
Thairath: россиянка погибла в результате крушения катера в Таиланде

Россиянка погибла при крушении катера в Таиланде – СМИ

Фото: 123RF.com/leiing

Гражданка России погибла в результате крушения катера в Андаманском море неподалеку от таиландского острова Пхукет. Об этом сообщила газета Thairath.

По данным издания, катер столкнулся с рыболовецким судном. Жертвой стала 18-летняя туристка Елизавета Старых. Кроме того, пострадали 19 иностранных туристов.

Ранее спасатели нашли тело россиянина, пропавшего без вести во время купания в море на таиландском острове Пхукет. Об исчезновении мужчины стало известно в ноябре 2025 года. По данным полиции, 31-летний Дмитрий Закуцкий пропал без вести во время купания на пляже Найтхон, когда море было не спокойно. Одна из волн накрыла туриста, после чего он не появился на водной поверхности.

До этого фотограф из Екатеринбурга Дарья Толстухина скончалась в тайской больнице. Ее состояние резко ухудшилось во время отпуска, а за несколько дней до вылета она оказалась в больнице.

Затем у нее дважды останавливалось сердце, из-за чего она впала в кому. После этого было принято решение об отключении ее от аппарата искусственной вентиляции легких.

Новости мира: россиянин погиб на фестивале в США

