Москвичи смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна 8 марта

Фото: 123RF.com/novalmub

Жители столицы смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна в воскресенье, 8 марта. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

По словам ученого, планеты будут видны почти сразу после заката.

"Венера будет более яркой, так как находится ближе к Земле и покрыта толстым слоем облаков, которые хорошо отражают солнечный свет. Сатурн будет похож на бледную желтую звезду, а в бинокль можно увидеть кольца", – отметила Кравченко.

Она добавила, что сближение планет можно будет наблюдать невооруженным глазом в западной части неба. Для этого подойдут места вдали от городской засветки.

Ранее сообщалось, что Луна потемнеет и может приобрести красноватый оттенок во время полного лунного затмения во вторник, 3 марта. В России явление полностью увидят в Забайкалье и на Дальнем Востоке.

Оно также будет доступно для наблюдения в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов, на всей территории Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, в Арктике и Антарктике.

