Собянин дал старт строительству пешеходного моста на Болотной набережной

Строительство подмостового пешеходного перехода на Болотной набережной в Москве будет завершено до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ на объекте.

По словам мэра, рабочие перешли в активную фазу строительства сооружения. Проект небольшой, но технологически сложный и важный для центра города. Там создается единое пространство от Болотной набережной до ДК "ГЭС-2", кинотеатра "Ударник" и дальше до Парка Горького и Воробьевых гор.

Пешеходный мост, продолжил градоначальник, создаст комфортные возможности передвижения без выхода на проезжую часть, сделает маршруты граждан короче и интереснее. Собянин выразил уверенность в том, что новый пешеходный маршрут будет пользоваться популярностью у москвичей.

Как указано в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, завершение работ по строительству объекта запланировано на четвертый квартал 2026 года. Длина моста составит около 170 метров, а ширина – 5,4 метра. Проектом предусмотрены 4 спуска на набережную, 2 из которых – с уклоном для удобства маломобильных горожан и родителей с колясками.

Особенность проекта – необходимость применения редкой для Москвы технологии производства строительно-монтажных работ с воды. Для этого сформировали временную флотилию судов, габариты которых позволяют проводить работы в условиях ограниченного пространства. Флот будет находиться на воде до окончания строительства.

При этом проезжать часть останется открытой для движения. Незначительные ограничения могут ввести только в момент подвоза материалов.

Новый путепровод над Южной рокадой тоже будет готов до конца года. Там уже подошли к концу основные монолитные работы, монтаж опор и пролетного строения. В дальнейшем рабочие установят бетонные ограждения и заасфальтируют дорогу.