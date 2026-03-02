РКН опроверг информацию о недоступности своих ресурсов после DDoS-атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервисы Роскомнадзора остаются доступными для пользования после DDoS-атаки, следует из заявления пресс-службы ведомства.

Подобная информация, как пояснили в РКН, начала распространяться в СМИ. В частности, журналисты ссылались на ресурс detector404.ru. В ведомстве назвали сообщения несоответствующими действительности.

Вместе с тем Роскомнадзор подтвердил продолжение атаки, заверив, что Национальная система противодействия DDoS-атакам успешно нейтрализует ее воздействие.

Ресурсы РКН, а также Минобороны РФ и Федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр" (ФГУП ГРЧЦ) подверглись масштабной DDoS-атаке 27 февраля. Атакующие сервера находились в России, США, КНР, Великобритании и Нидерландах.

Мультивекторное вмешательство осуществлялось на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования оперативно отделил вредоносный трафик и направил его на сервера очистки.