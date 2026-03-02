Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 16:28

Истории
Главная / Истории /

Турист рассказал об обстановке на лайнере в Дубае во время конфликта на Ближнем Востоке

Атака на Иран: как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке

Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке из-за военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. Как очевидцы оценивают ситуацию и какую помощь им оказывают на месте – в материале Москвы 24.

Постепенная эвакуация

Фото: AP Photo/Altaf Qadri

Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Также руководство США призвало население исламской республики выступить против собственного правительства.

По данным государственного телевидения Ирана, в результате ударов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур. Также местные власти подтвердили гибель других ключевых фигур из числа руководителей.

Корпус стражей исламской революции заявил об ответной масштабной операции. В частности, сообщалось о пусках ракет и беспилотников по Израилю. Посол России в этой стране Анатолий Викторов заявил, что официальных данных о погибших россиянах в результате ударов нет.

Также ударам со стороны Тегерана подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В связи с обстановкой воздушное пространство стран Ближнего Востока остается преимущественно закрытым. При этом 2 марта в Международном аэропорту Абу-Даби началась регистрация на рейсы, включая первый после обострения ситуации рейс в Москву.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов заявил ТАСС, что организованных туристов в Иране и Израиле практически нет. По его словам, ранее Минэкономразвития выпустило рекомендации о нежелательности продажи туров в эти страны, и эти ограничения никто не отменял.

Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам).
Артур Абдюханов
руководитель пресс-службы РСТ

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в странах Ближнего Востока на данный момент может находиться до 52 тысяч граждан России. Еще от 6 до 8 тысяч россиян не могут вылететь из третьих стран, имея билеты на стыковочные рейсы через авиахабы Персидского залива.

В то же время, по оценкам РСТ, только в ОАЭ находится порядка 50 тысяч организованных туристов из РФ и до 100 тысяч граждан, в том числе самостоятельных путешественников. Кроме того, примерно 1 тысяча организованных путешественников из России находятся в Саудовской Аравии и примерно 800–900 – в Омане.

Посольство России в Иране призвало граждан по возможности покинуть страну через сухопутные границы. Посольство РФ в Ереване сообщило, что КПП "Нурдуз"/"Агарак" работает круглосуточно, проход свободный по действительным паспортам. Также в посольстве в Баку заявили, что организован переход российских граждан через границу с Азербайджаном – по состоянию на утро 2 марта, пункт пропуска "Астара" пересекли 39 человек.

Кроме того, спецборт МЧС России Ил-76 доставил из Египта в подмосковный Жуковский 84 россиян (38 – дети), покинувших Израиль через сухопутную границу. Среди эвакуированных – дипломатические работники и члены их семей. Вывоз организован по указанию Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

"Город живет в спокойном режиме"

Фото: AP Photo/Altaf Qadri

Страны, в которых поневоле застряли российские туристы, стараются помочь им в сложившейся ситуации. Изначально в Дубае некоторые путешественники столкнулись с требованием выселиться из отелей, однако затем местные власти поручили продлевать проживание гостям, которые не могут вылететь, сообщили в АТОР. Кроме того, департамент культуры и туризма Абу-Даби, а также власти эмирата Рас-эль-Хайма оперативно взяли на себя расходы по расселению путешественников, подчеркнули в ассоциации.

Глава одной из туристических компании Сирак Мурадян в интервью РИА Новости пояснил, что с начала обострения ситуации они получили тысячи обращений от россиян о выселении. Причем, по его словам, в основном этим занимались дорогие отели, тогда как гостиницы меньшего класса чаще входили в положение.

"В целом речь идет о десятках тысяч туристов, оставшихся в ОАЭ. И этот вопрос, на мой взгляд, нужно решать уже на высшем уровне, то есть на государственном. С каждым днем таких туристов все прибавляется, их отдых заканчивается, их нужно заселить, обеспечить питанием. Речь идет о туристах, чей отдых запланирован здесь вплоть до 10 марта", – рассказал он.

В РСТ заявили, что потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов составляют примерно 1,5 миллиона долларов в день. Если конфликт продолжится, ущерб может составить "десятки миллионов долларов", отметили в организации.

Туристка Елена Бондарь, которая оказалась в ОАЭ в момент обострения ситуации, рассказала телеканалу Москва 24, что сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам. При этом в целях безопасности постояльцев просили спускаться на парковку и в другие места, максимально удаленные от окон.

Конфликт коснулся и туристов, которые отдыхали на круизном лайнере и остановились в Дубае. Матвей Габидуллин рассказал телеканалу Москва 24, что первый день в ОАЭ был спокойным, во второй вечером объявили о задержке времени отправления, а затем и об отмене выхода в море.

На лайнере вся программа осталась неизменной: развлечения, питание организовано точно так же, как и в обычные дни. Выход с лайнера возможен, он не запрещен. Просто делать это не рекомендуется.
Матвей Габидуллин
очевидец конфликта на Ближнем Востоке

Также одна из путешественниц рассказала ТАСС, что Дубай функционирует в штатном режиме, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов.

"В настоящий момент город живет в спокойном режиме, частные организации работают удаленно, работают доставки из аптек и продовольственных магазинов", – поделилась она.

Телеведущий Михаил Ширвиндт, который застрял в ОАЭ по пути на съемки в Индонезию, также рассказал в соцсетях, что "в Дубае все спокойно". По его словам, в город было несколько "незначительных попаданий, и в целом все", а в остальном все живут как и прежде. Российский теннисист Даниил Медведев также пока не смог вылететь из ОАЭ, где стал победителем турнира категории АТР 500 в прошедшие выходные. Спортсмен рассказал журналистам, что спокойно воспринимает ситуацию и ждет, когда она разрешится.

В свою очередь, корреспондент РБК Данияр Булатов, который оказался в Абу-Даби, рассказал о спокойной обстановке в одном из местных отелей. По его словам, еда и вода есть в достаточном количестве, ажиотажа в ближайшей аптеке нет, а местный молл с продуктами переполнен. При этом на улице практически нет людей.

В то же время туристы столкнулись с активностью мошенников, пытающихся воспользоваться их уязвимым положением. Как сообщила ТАСС россиянка Зоя, застрявшая в Бангкоке с билетами Emirates через Дубай, ей и другим туристам начали звонить якобы из службы поддержки авиакомпании и пытаться получить данные банковских карт.

Читайте также


Веткина Анастасия

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
туризмпроисшествияза рубежомистории

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика