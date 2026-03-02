Турист рассказал об обстановке на лайнере в Дубае во время конфликта на Ближнем Востоке

Тысячи российских туристов застряли на Ближнем Востоке из-за военной операции США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. Как очевидцы оценивают ситуацию и какую помощь им оказывают на месте – в материале Москвы 24.

Постепенная эвакуация

Фото: AP Photo/Altaf Qadri

Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Ирана. Также руководство США призвало население исламской республики выступить против собственного правительства.

По данным государственного телевидения Ирана, в результате ударов погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур. Также местные власти подтвердили гибель других ключевых фигур из числа руководителей.

Корпус стражей исламской революции заявил об ответной масштабной операции. В частности, сообщалось о пусках ракет и беспилотников по Израилю. Посол России в этой стране Анатолий Викторов заявил, что официальных данных о погибших россиянах в результате ударов нет.

Также ударам со стороны Тегерана подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В связи с обстановкой воздушное пространство стран Ближнего Востока остается преимущественно закрытым. При этом 2 марта в Международном аэропорту Абу-Даби началась регистрация на рейсы, включая первый после обострения ситуации рейс в Москву.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов заявил ТАСС, что организованных туристов в Иране и Израиле практически нет. По его словам, ранее Минэкономразвития выпустило рекомендации о нежелательности продажи туров в эти страны, и эти ограничения никто не отменял.





Артур Абдюханов руководитель пресс-службы РСТ Туроператоры не формируют массовые турпродукты в указанные страны, поездки возможны преимущественно в индивидуальном формате (деловые, медицинские, к родственникам).

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в странах Ближнего Востока на данный момент может находиться до 52 тысяч граждан России. Еще от 6 до 8 тысяч россиян не могут вылететь из третьих стран, имея билеты на стыковочные рейсы через авиахабы Персидского залива.

В то же время, по оценкам РСТ, только в ОАЭ находится порядка 50 тысяч организованных туристов из РФ и до 100 тысяч граждан, в том числе самостоятельных путешественников. Кроме того, примерно 1 тысяча организованных путешественников из России находятся в Саудовской Аравии и примерно 800–900 – в Омане.

Посольство России в Иране призвало граждан по возможности покинуть страну через сухопутные границы. Посольство РФ в Ереване сообщило, что КПП "Нурдуз"/"Агарак" работает круглосуточно, проход свободный по действительным паспортам. Также в посольстве в Баку заявили, что организован переход российских граждан через границу с Азербайджаном – по состоянию на утро 2 марта, пункт пропуска "Астара" пересекли 39 человек.

Кроме того, спецборт МЧС России Ил-76 доставил из Египта в подмосковный Жуковский 84 россиян (38 – дети), покинувших Израиль через сухопутную границу. Среди эвакуированных – дипломатические работники и члены их семей. Вывоз организован по указанию Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова.

"Город живет в спокойном режиме"

Фото: AP Photo/Altaf Qadri

Страны, в которых поневоле застряли российские туристы, стараются помочь им в сложившейся ситуации. Изначально в Дубае некоторые путешественники столкнулись с требованием выселиться из отелей, однако затем местные власти поручили продлевать проживание гостям, которые не могут вылететь, сообщили в АТОР. Кроме того, департамент культуры и туризма Абу-Даби, а также власти эмирата Рас-эль-Хайма оперативно взяли на себя расходы по расселению путешественников, подчеркнули в ассоциации.

Глава одной из туристических компании Сирак Мурадян в интервью РИА Новости пояснил, что с начала обострения ситуации они получили тысячи обращений от россиян о выселении. Причем, по его словам, в основном этим занимались дорогие отели, тогда как гостиницы меньшего класса чаще входили в положение.

"В целом речь идет о десятках тысяч туристов, оставшихся в ОАЭ. И этот вопрос, на мой взгляд, нужно решать уже на высшем уровне, то есть на государственном. С каждым днем таких туристов все прибавляется, их отдых заканчивается, их нужно заселить, обеспечить питанием. Речь идет о туристах, чей отдых запланирован здесь вплоть до 10 марта", – рассказал он.

В РСТ заявили, что потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов составляют примерно 1,5 миллиона долларов в день. Если конфликт продолжится, ущерб может составить "десятки миллионов долларов", отметили в организации.

Туристка Елена Бондарь, которая оказалась в ОАЭ в момент обострения ситуации, рассказала телеканалу Москва 24, что сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам. При этом в целях безопасности постояльцев просили спускаться на парковку и в другие места, максимально удаленные от окон.

Конфликт коснулся и туристов, которые отдыхали на круизном лайнере и остановились в Дубае. Матвей Габидуллин рассказал телеканалу Москва 24, что первый день в ОАЭ был спокойным, во второй вечером объявили о задержке времени отправления, а затем и об отмене выхода в море.





Матвей Габидуллин очевидец конфликта на Ближнем Востоке На лайнере вся программа осталась неизменной: развлечения, питание организовано точно так же, как и в обычные дни. Выход с лайнера возможен, он не запрещен. Просто делать это не рекомендуется.

Также одна из путешественниц рассказала ТАСС, что Дубай функционирует в штатном режиме, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов.

"В настоящий момент город живет в спокойном режиме, частные организации работают удаленно, работают доставки из аптек и продовольственных магазинов", – поделилась она.

Телеведущий Михаил Ширвиндт, который застрял в ОАЭ по пути на съемки в Индонезию, также рассказал в соцсетях, что "в Дубае все спокойно". По его словам, в город было несколько "незначительных попаданий, и в целом все", а в остальном все живут как и прежде. Российский теннисист Даниил Медведев также пока не смог вылететь из ОАЭ, где стал победителем турнира категории АТР 500 в прошедшие выходные. Спортсмен рассказал журналистам, что спокойно воспринимает ситуацию и ждет, когда она разрешится.

В свою очередь, корреспондент РБК Данияр Булатов, который оказался в Абу-Даби, рассказал о спокойной обстановке в одном из местных отелей. По его словам, еда и вода есть в достаточном количестве, ажиотажа в ближайшей аптеке нет, а местный молл с продуктами переполнен. При этом на улице практически нет людей.

В то же время туристы столкнулись с активностью мошенников, пытающихся воспользоваться их уязвимым положением. Как сообщила ТАСС россиянка Зоя, застрявшая в Бангкоке с билетами Emirates через Дубай, ей и другим туристам начали звонить якобы из службы поддержки авиакомпании и пытаться получить данные банковских карт.

