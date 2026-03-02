Посол РФ заявил, что данных о погибших в Израиле россиянах после атаки Ирана нет

Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Данных о погибших россиянах в результате ударов Ирана по Израилю нет, сообщил посол России Анатолий Викторов.

"Официальные власти нам не сообщали, никаких обращений со стороны родственников наших граждан пока не поступало, к счастью", – подчеркнул дипломат в интервью "Вестям".

При этом, по словам Викторова, в официальных списках погибших есть две русскоязычные фамилии. Посольство проверяет наличие у них российского гражданства.

США и Израиль нанесли удар по Ирану 28 февраля, чтобы якобы устранить угрозы со стороны Тегерана. В ответ власти исламской республики атаковали Израиль и военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В ОАЭ подчеркивали, что силы ПВО уничтожили 137 ракет и 209 беспилотников, которые летели из Ирана. В частности, иранский БПЛА поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб в Дубае. Также один человек погиб и еще семеро пострадали в результате удара беспилотника по аэропорту Дубая.

На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Иран и Израиль.

